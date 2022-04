Manuel Baltar descarta optar a suceder a Feijóo

El presidente de la Diputación de Ourense y líder provincial del PP, Manuel Baltar, considera que debe celebrarse “cuanto antes” un congreso extraordinario del PPdeG que sirva para cerrar la situación de interinidad en la que se encuentra actualmente el partido.

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente popular ourensano señala que “no” tiene interés en presentarse a liderar el PP en Galicia, y rechaza una bicefalia entre Xunta y partido, defendiendo una vía de “unidad” encabezada por el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda.

Baltar considera que la situación de interinidad que se vive en el PPdeG “debe resolverse lo más rápido posible” en su doble vertiente institucional y orgánica, señalando que “es un partido marcado por la palabra unidad”, por lo que “lo previsible es que el vicepresidente primero tome posesión como presidente de la Xunta”.

Aunque en declaraciones previas había sido más ambiguo, en esta ocasión el líder ourensano ha defendido que ve a su homólogo pontevedrés como “el más preparado” para asumir el reto de suceder a Feijóo, ya que “ "tiene conocimiento del autogobierno, pertenece profesionalmente al mundo de la Administración local" y "ha estado con Feijóo codo con codo desde el principio". Además, ha resaltado la importancia de que releve al de Os Peares en la Xunta "alguien que forme parte ya de la dinámica del Gobierno y que, como dice Feijóo, llegue aprendido".

Por lo que respecta al partido, Baltar ha recordado que Feijóo le ha incorporado a su Comité Ejecutivo nacional y que no es diputado autonómico, por lo que "las opciones de ser presidente" para él no existen. "No hay que ver en esto cuestiones territoriales, sino de darle una solución a Galicia que sea rápida y que sea efectiva”, ha dicho.

Y en cuanto al PP de Ourense, asegura Baltar que los retos están “claros”: mantener la Diputación de Ourense e "ir a por todas" las alcaldías, empezando por la de la capital provincial.