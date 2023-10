Los ex líderes de Ciudadanos en Ourense encuentran acomodo en Concello y Diputación Provincial

Los ex líderes de Ciudadanos en la provincia de Ourense encontraron acomodo en Concello de Ourense y Diputación Provincial. El ex secretario de Organización de Ciudadanos en Galicia y ex concejal en el Concello de Ourense, Laureano Bermejo, acaba de ser nombrado asesor del alcalde de Ourense y líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Jácome.





La ex diputada provincial de Ciudadanos, Montse Lama, fue designada asesora en la Diputación Provincial de Ourense por el presidente del gobierno provincial, Luis Menor. Montse Lama, tras abandonar Ciudadanos, estuvo en el grupo de no adscritos y garantizó la estabilidad del gobierno anterior de Manuel Baltar, además de volver a su antiguo partido, el PP, donde fue designada en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo como concejala popular en Vilar de Barrio.





Por su parte, el ex candidato de Ciudadanos en la ciudad de Ourense, Pepe Araujo, decidió regresar a su antiguo partido, el PP, donde actualmente es concejal en el Concello de Ourense. Pepe Araujo militó durante más de 20 años en el PP y decidió posteriormente apostar por Ciudadanos. Tras ser elegido concejal por Ciudadanos en el Concello de Ourense, a finales del pasado mandato regresa a la candidatura del PP para integrarse en el proyecto del candidato, Manuel Cabezas y resulta elegido concejal en la ciudad de Ourense.