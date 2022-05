Lola Panero y CC.OO. estudian demandar al alcalde de Ourense

Como “un acto lamentable” recuerda Lola Panero lo que le ocurrió ayer con el alcalde de Ourense.

La sindicalista de CC.OO a la que Gonzalo Pérez Jácome propinó un empujón, en declaraciones a COPE Ourense, asegura que no se esperaba la reacción del alcalde: “cuando se dirigió a mí, diciendo 'no me agarres, no me pegues', entró en una provocación, y yo le dije 'así no, Jácome, no vale todo'”, explicó Lola Panero.

Panero, que es funcionaria liberada de la Administración General del Estado, es la voz de CC.OO en las movilizaciones sindicales de la ciudad y de la provincia desde hace más de 20 años, y a segura que en todo este tiempo ni en el ámbito público, ni en el privado, se había enfrentado a una situación como la ocurrida ayer a las puertas del Ayuntamiento de Ourense.

La sindicalista anunció que está estudiando la presentación de medidas legales contra Gonzalo Pérez Jácome.





EL SINDICATO CC.OO. TAMBIÉN PRESENTARÁ UNA DENUNCIA CONTRA JÁCOME





El propio sindicato CC.OO. denunciará al alcalde en el Juzgado y será esta misma semana cuando esperan presentar una demanda penal contra Jácome. Así lo anunciaron responsables del sindicato en una rueda de prensa en la que la secretaria general de CC.OO de Galicia, Amelia Pérez, señaló que Jácome no puede seguir siendo alcalde: “no valen las condenas, y el PP tiene que tomar una decisión” dijo, precisando que el nuevo líder de los populares gallegos “Alfonso Rueda tiene que tomar la primera decisión de su mandato”, para que el PP deje de apoyar al alcalde de Ourense, precisó.

La secretaria general de CC.OO. en Ourense, Ana Barrios, calificó el empujón propinado por el alcalde a la sindicalista que participaba en la movilización de los trabajadores del servicio de transporte urbano como un “acto violento”, un suceso “antidemocrático, autoritario y machista”, y se mostró convencida de que “si en lugar de estar Lola allí hubiera estado un hombre, no habría ocurrido”. También precisó que el jueves o el viernes de esta semana se presentará la denuncia en el Juzgado contra el alcalde.

El sercretario xeral de FSC-CC.OO., José Manuel Ramos, anunció que en la tarde de hoy, miércoles, a las 20,00 horas se celebrará una sentada delante del Concello de Ourense para respaldar a la compañera agredida.