Las áreas termales de Ourense no abrirán en Semana Santa

Todas las áreas termales de Ourense no sólo estarán cerradas en Semana Santa, según ha explicado el alcalde, tampoco se prevé que se puedan abrir en todo el mes de abril ni en mayo.

Según Gonzalo Pérez Jácome, el problema es que desde el Ayuntamiento no se ha adaptado la normativa por la que se rigen estos servicios y las termas no se pueden abrir de la misma forma que funcionaban en la etapa pre-COVID.

El alcalde de Ourense culpó al Partido Popular de “haber dejador los deberes sin hacer” cuando abandonó el gobierno local en septiembre, cuando la jefa de Termalismo se encontraba de baja laboral, y ahora está de vacaciones.

Gonzalo Pérez Jácome explicó que las áreas termales tienen que someterse a pequeñas obras y modificaciones: “Ahora hay que adaptarlas a la nueva normativa sobre vigilancia y sobre el reciclaje del agua. Las Termas do Muiño se dejarán únicamente como zona de baño, no como termas específicamente. Y en As Burgas, A Chavasqueira y Outariz sí hay que hacer obras menores y contratar vigilancia”, precisó. La idea del alcalde es poder abrir estos recintos antes del verano.

EL PP DEFENDERÁ EN EL PLENO UNA MOCIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN TERMAL

El Partido Popular llevará al próximo Pleno del 9 de abril una moción en la que instan a comenzar a trabajar en la recuperación turística y termal de la ciudad.

Según la portavoz popular, Flora Moure, “en la normalidad que todos ansiamos, en Ourense no podemos dejar de lado al Termalismo, que es un eje estratégico de la ciudad, lo que nos diferencia como Capital Termal de Galicia. Y porque en pleno Año Santo Jacobeo, que excepcionalmente será bianual, no debemos dejar escapar una oportunidad única en mucho tiempo”.

Los populares piden que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para la puesta a punto de las áreas termales; que se elabore un protocolo sanitario adecuado a las medidas COVID para el uso de esas instalaciones; que se priorice la contratación de obras de las instalaciones termales para adaptarlas a la Ley de Usos Lúdicos de sus aguas, y poder mantenerlas abiertas durante el Año Santo; y que se agilice la tramitación de la licencia del proyecto básico para la reconstrucción de las termas de A Chavasqueira.