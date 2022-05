Jácome justifica el empujón a una sindicalista como defensa de una “agresión acústica”

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, califica de “contingencia o incidente” el empujón que le propinó a Lola Panero, sindicalista de CC.OO que participaba en la en la movilización de los trabajadores del transporte urbano en la Praza Maior, y lo justifica como defensa de una “agresión acústica”.

Jácome ha querido explicar por qué actuó de esa forma cuando la sindicalista le acercó el megáfono para que se dirigiera a los trabajadores que se encontraban concentrados ante el Ayuntamiento: “ ...y como no hice lo que quería esta sindicalista 'exaltada', coge el megáfono, lo dirige hacia mi persona, me lo acerca a la cabeza y comienza a vociferar. Y como veo que se va a producir una 'agresión acústica' y me puede romper el tímpano, reaccioné de forma instintiva, la aparto y le doy un empujón”, ha dicho el alcalde.

Gonzalo Pérez Jácome se disculpa ante los ciudadanos por "esa reacción", aunque dice que no tiene que pedirle perdón a la sindicalista “por una agresión acústica de la que se tuvo que proteger”.