La Feria del Vino de Monterrei contará con 18 bodegas participantes

Verín acogerá, del 12 al 14 de agosto, una nueva edición de la Feria del Vino de la Denominación de Origen Monterrei, en la que participarán un total de 18 de las 28 bodegas que conforman la denominación, una más que en 2019, “lo que demuestra que, tras dos años sin celebración por la crisis sanitaria del Covid-19, el sector sigue apostando por esta cita vitivinícola que para nosotros tiene una gran carga emocional”, destaca la presidenta del Consello Regulador de la D.O. Monterrei, Lara Da Silva Rodríguez; “por ello volvemos con más fuerza e ilusión si cabe, y esperamos que el visitante pueda degustar todo el trabajo y esfuerzo realizado en los últimos años”.

El alcalde de Verín, Gerardo Seoane Fidalgo, quiso hacer un llamamiento al público para que vecinos y visitantes se acerquen hasta Verín, en las fechas en las que se celebra la Feria para disfrutar de los vinos de Monterrei, así como de una completa oferta cultural y gastronómica.

«Estoy seguro de que nuestra feria del vino volverá este año, tras el parón obligado por la pandemia, a ser un evento de referencia en el sur de la provincia de Ourense; donde quien nos visite podrá descubrir las singularidades de nuestra comarca a través de su patrimonio gastronómico, vitivinícola y cultural», destacó Seoane.

Esta cita se volverá a realizar, como ha sido habitual en las últimas ediciones, en la plaza de la Alameda. Además de los stands de las bodegas, estarán presentes puestos gastronómicos aptos para todos los públicos. El horario de apertura de los stands será el siguiente: viernes 12 de 20.30 a 23.30 h., sábado 13 de 12.30 a 14.00 h. y de 20.30 a 01.00 h., y domingo 14 de 12.30 a 14.00 h y de 19.30 a 23.30 h. En esta edición, los precios serán de 5 degustaciones por diez euros y una copa personalizada de la D.O. por dos euros.

El acto inaugural de la XV Feria del Vino de Monterrei se realizará el viernes 12, a partir de las 20.30 horas, en la plaza de la Alameda. La pregonera será Paula Vázquez Rocha, técnico de la Oficina Agraria Comarcal de Verín.





Agenda de actos

Cultura, gastronomía, música y vino se unirán un año más en el marco de la Feria del Viño de la D.O de Monterrei. Así está previsto, según confirmó la concelleira de Educación, Cultura y Festejos de Verín, Emilia Somoza, que el acto inaugural de la Feria estará amenizado por la Banda de Gaitas del Concello de Verín.

Además, en la jornada del viernes 9 actuará en la Plaza García Barbón, entre las 23:00 y las 00:30 horas, la orquesta Arizona. Ya a partir de las 00:00 horas, será el turno del artista Xisco Feijoó. Cantante, premiado bailador, coreógrafo, presentador de televisión, vocalista, maestro de la ETRAD y coordinador de la sección de canto de la Orquesta Folk de Galicia SonDeSeu, son algunas de las facetas más destacadas de un artista total, trabajador tenaz a favor del canto y del baile tradicional, pero desde una o?ptica moderna y renovadora.

La mañana del 13 de agosto, contará con la conferencia de presentación de la obra “A marabillosa historia do viño en Galicia” del periodista Luis Congil, un vibrante relato sobre el único antiguo reino del mundo que lleva al vino en la bandera. La enorme relevancia comercial del vino gallego en la edad media, su relevancia en la América del descubrimiento o su presencia en las mesas de reyes y personalidades de toda Europa se conjugan, en el caso de Monterrei, con una gran oportunidad comercial: la historia del "virrei bueno", Gaspar de Zúñiga, V conde de Monterrei, que dejó en las nuevas tierras un arroyo de topónimos en honra de su bondad: hoy son una oportunidad comercial por explorar.

El plato fuerte musical está reservado para el sábado 13 de agosto, a las 23:30 horas, de la mano de Ruth Lorenzo, una compositora y cantante española con una de las voces más prodigiosas de nuestro país. Conocida por su participación en el concurso The X Factor en 2008 y por representar a España en el festival de Eurovisión en 2014.

En España Lorenzo ya es una artista consagrada tras representar a España en el Festival de Eurovisión con la canción “Dancing in the Rain” y conseguir un décimo puesto. Realizó innumerables actuaciones en España, Irlanda y Reino Unido, donde sigue gozando de una gran popularidad. Asimismo, el cantante de Aerosmith, Steven Tyler, y Slash y Carlos Santana aceptaron escribir canciones para ella. Cuenta con dos discos en el mercado "Planeta Azúl" de 2014 y "Loveaholic" publicado en 2018.

También el sábado, actuará la Orquesta Claxxon, de 22:30 a 23:30 horas; y de 01;30 a 03:30 horas, en la madrugada del domingo.

Por último, el domingo 13 de agosto, a las 23:30 horas, la Plaza de la Alameda, acogerá el concierto de Dos Pájaros y un trio, un espectáculo musical protagonizado por doce músicos y cantantes que interpretan las grandes canciones de dos de los mitos de la canción de autor: Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Un tributo a la pareja musical que ha hecho vibrar al público de todo el mundo con canciones como Mediterráneo”, “Penélope”, “Palabras de amor”, “Y nos dieron las 10”, “Quien me ha robado el mes de abril”...

Bodegas participantes

La presidenta del Consello Regulador anunció esta mañana las 18 bodegas participantes en la próxima edición de la Feria del Vino de Monterrei: Ladairo, Gargalo, Valderello, Crego e Monaguillo, Quinta do Buble, Terras do Cigarrón, Triay, Adegas Terrae, Tapias Mariñan, Fragas do Lecer, Vía Arxéntea, Abeledos, Setembro, Franco Basalo, Adegas Daniel Fernández, Adega Trasdovento, Adega Manuel Vázquez y Serra de Alén