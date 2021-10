Fallece un hombre al volcar su tractor en O Barco de Valdeorras

Un hombre de 83 años falleció tras quedar atrapado bajo el tractor que conducía.

Sucedió sobre las 16,30 horas de hoy, jueves. El servicio de Emerxencias 112 recibió el aviso de la Policía Local de O Barco, que informaba que un tractor que circulaba por un camino del lugar de Coedo, en O Barco de Valdeorras, había caído por un desnivel y se encontraba volcado en una finca.

?? #AXEGAInforma de que unha persoa faleceu ao envorcar o tractor que manexaba e quedar atrapada debaixo, no lugar de Coedo, no @ConcellodoBarco. Ademais do equipo sanitario, que nada puido facer por salvarlle a vida, interviñeron: Bombeiros de Valdeorras, #AVPC e #GES do Barco. pic.twitter.com/f6HWF32WiP