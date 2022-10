Fallece un hombre en Carballeda de Valdeorras tras un accidente en bicicleta

Un hombre que circulaba en bicicleta ha fallecido en el municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras.

Según informa el servicio de Emergencias 112 Galicia, el siniestro tuvo lugar a primera hora de esta tarde en una zona de monte de la parroquia de Pumares y, a la espera de que se esclarezcan las circunstancias del suceso, todo apunta a que el hombre se cayó de la bicicleta que conducía.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil, Protección Civil y servicios sanitarios.

?? #AXEGAInforma dunha persoa que perdeu a vida en #CarballedaDeValdeorras ao caer posiblemente dunha bicicleta, nunha zona de monte na parroquia de Pumares. As forzas da orde tratan de esclarecer as circunstancias do suceso. Interveñen: servizos sanitarios e @guardiacivil. pic.twitter.com/LHKzUPtQCv