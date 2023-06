El C.R.D.O. de Monterrei ratifica su colaboración con Expourense

El Consello regulador de la Denominación de Origen Monterrei ha ratificado por octavo año consecutivo su condición de colaborador fijo de Expourense, lo que le permite estar presente en todas las acciones promocionales, ferias y eventos organizados por el recinto para este año 2023.

La firma de este convenio corrió a cargo del presidente del Consello Regulador, Jonatás Gago García, y el director gerente de la Fundación Expourense, Rogelio Martínez. La D.O. Monterrei es entidad colaboradora de la Fundación desde el año 2015. Esto implica la participación de Monterrei en las distintas acciones promocionales que Expourense realiza a lo largo del año, sobre todo en Portugal, a favor de los distintos convenios de cooperación transfronteriza que la Fundación mantiene con distintas entidades de la Eurorregión.

Esta colaboración especial para el 2023 incluye además la participación directa como expositor en Ourense Vinis Terrae, el X Salón del Vino y Licores Gallegos de Calidad, que tendrá lugar los días 5 y 6 de junio. Contarán con un stand desde el que promocionar los vinos de la D.O. ante compradores e importadores de una veintena de países que tendrán además la oportunidad de conocer in situ una de las bodegas de esta Denominación. Además, prestará apoyo a las bodegas de la D.O. Monterrei que participan con stand propio en la feria.

Monterrei estará presente además en Xantar, el 24º Salón Internacional de Turismo Gastronómico, que tendrá lugar entre el 2 y el 5 de noviembre, con un Túnel del Vino, un área en la que se presenta a los visitantes la calidad y las variedades autóctonas gallegas. Además, los vinos de Monterrei maridarán los platos elaborados con productos de calidad de Galicia, dentro de los showcookings de Xantar, y organizarán una cata comentada.

Con la firma del convenio, ambos organismos también podrán desarrollar misiones comerciales que tengan como objetivo la promoción de los vinos y la enogastronomía en general, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Rogelio Martínez ha mostrado su satisfacción por la ratificación del convenio que demuestra cómo las entidades de la provincia de Ourense confían en el recinto ferial para dar a conocer sus productos y servicios en este espacio de cooperación público-privada y de oportunidades de internacionalización para las empresas.

Por su parte, Jonatás Gago ha afirmado que “Expourense se trata de un excelente escaparate para reforzar la imagen de marca de la D.O. Monterrei, debido al gran número de eventos que se celebran en el recinto ferial, además de dar a conocer el producto que se elabora en la denominación, tanto en el ámbito nacional como el internacional. Sin olvidar, la oportunidad de estar presentes en aquellos actos que la Fundación realiza fuera de Ourense y que guardan relación con nuestro sector, como por ejemplo el enoturismo”