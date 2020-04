El COB pone punto y final a la temporada y seguirá otro año más en la liga LEB ORO

El Club Ourense Baloncesto ya conoce su futuro para esta temporada. Y es que la Federación Española de Baloncesto, en la última reunión mantenida con los 18 equipos, acordó dar por finalizada la competición y que ningún equipo descienda. Eso significa que para los ourensanos la liga se ha terminado y seguirán un año más en LEB ORO. Algo que también le sucederá al conjunto del Marín, que era colista y tenía el descenso asegurado.

Ahora queda por determinar lo que sucederá con los dos puestos de ascenso. En caso de que se pueda reanudar la competición, la idea es que los ocho primeros disputen un play off de ascenso, con fecha tope para disputarlos en la primera semana de julio. En caso de no ser posible, serían los dos primeros clasificados, Guipuzkoa y Valladolid, los que lograrían subir a la liga ACB. Los otros dos equipos gallegos, Basquet Coruña y Breogán de Lugo, están muy interesados en reanudar la competición e intentar optar al ascenso de categoría.

También se ha confirmado otra cita que todavía estaba pendiente de poder disputarse. Se trata del Rally de Ourense, que iba a tener lugar los próximos 12 y 13 de junio y que ahora no se celebrará. Aunque los organizadores no arrojan la toalla y esperan que se pueda llevar a cabo a lo largo de este año 2020. Por eso han presentado una solicitud para tener la posibilidad de disputarlo antes de que finalice el año. Aunque en un principio barajaron la posibilidad del mes de septiembre, es algo que no está decidido y serán las autoridades sanitarias las que confirmen la celebración o no del Rally de Ourense 2020.­