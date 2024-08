A Xunta e a Zona Franca avalían vías de colaboración co fin de seguir potenciando o Instituto Feiral de Vigo

O encontro serviu para avaliar de forma conxunta a oferta de investimento realizada por Zona Franca para este espazo, coa meta da súa dinamización e de blindar o futuro en Vigo de citas estratéxicas como Conxemar

Na liña do acordado na reunión con Conxemar, o Goberno autonómico remarcou hoxe a importancia de elaborar un plan funcional de análise para concretar as necesidades da feira e implementar as actuacións complementarias de desenvolvemento

Na xuntanza coincidiuse na importancia de afondar na cooperación institucional para acadar solucións beneficiosas para todas as partes e que redunden no impulso do Ifevi





