A Xunta visita en Laxe un dos centros onde se desenvolve o seu proxecto piloto de coliving para atraer nómades dixitais e fixar poboación no rural

A directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, estivo nas instalacións de iSlow, onde se comezaron a aloxar neste mes de agosto parte das 60 persoas seleccionadas ao abeiro da iniciativa Fixar, desenvolvida coa asociación Sende

En concreto, realizaranse estadías de 15 días no coliving de iSlow (Laxe), no de Sende (Lobeira) e no de Anceu (Ponte Caldelas), onde os participantes afondarán no espírito do coliving rural, recibirán mentorización e traballarán en impulsar os seus negocios

Estas persoas –13 delas asesoradas na Rede de polos– foron escollidas das catro provincias, con proxectos multidisciplinares relacionados con eidos como os da cultura, a educación, a arquitectura, a comunicación, a artesanía ou o medio ambiente

Boa parte delas –entre as que se atopan galegos retornados ou estranxeiros afincados na nosa Comunidade– residen en cidades e teñen interese en asentarse no rural galego, ademais de predisposición por dar un xiro ás súas traxectorias profesionais

FixarFixar





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando