A Xunta valoriza na entrega dos premios AJE da Coruña ao emprendemento a Rede de polos coa que Galicia está a impulsar de xeito decidido as iniciativas de negocio

A directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, participou na gala de entrega onde anunciou que a comunidade completará o despregamento desta Rede que a finais de 2023 contará con 12 centros que darán cobertura a toda Galicia

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

A Coruña, 15 de decembro de 2022

A directora de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, participou hoxe na entrega de premios ao emprendemento promovidos pola Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) da Coruña, onde agradeceu este recoñecemento á iniciativa emprendedora de mozas e mozos e puxo en valor a aposta da Xunta polo apoio e acompañamento durante o desenvolvemento das ideas de negocio a través da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego que en 2023 contará con 12 centros que darán cobertura a toda a comunidade.

Tal e como recordou Ardao, Galicia encara con optimismo o futuro socio–laboral galego grazas ao impulso ao emprendemento que está a ofrecer durante todas as etapas da actividade emprendedora, “que se estende e interrelaciona co tamén reforzo aos apoios prestados ao traballo autónomo, coa fórmula que se elixa, desde o mesmo momento do inicio por conta propia ata a súa continuidade (con apoios á solvencia empresarial), o seu crecemento (con apoios á mellora da competitividade), ou mesmo a reformulación do negocio ou actividade empresarial que desenvolve”.

A nova estrutura da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade conta desde hai uns meses coa Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, que supón, indicou Ardao “unha reafirmación da decidida aposta da Xunta de Galicia polas políticas de emprendemento e pola mellora da coordinación de todos os recursos existentes na comunidade”.

Este departamento contará en 2023 con 18,2 millóns de euros de orzamento que, entre outras medidas, permitirán despregar a Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego iniciada en 2022, ata sumar un total de 12 Polos distribuídos por toda a xeografía galega. No que vai de ano xa están en funcionamento catro deles: o Polo de Ourense Centro e Sur –situado en Verín–, o Polo de Pontevedra Norte –situado en Silleda–, o Polo da Costa da Morte –situado en Coristanco– e o de Lugo Sur– en Monforte de Lemos–. No máis inmediato, antes de que acabe o mes, inaugurarase o quinto, o de Rías Altas e Arco Ártabro, que estará localizado en Ferrol.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando