A Xunta urxe ao Goberno central a transferir os fondos cos que compensar e previr os danos do lobo para que Galicia non se vexa novamente penalizada

Ángeles Vázquez lembra que o Executivo galego recorreu nos tribunais a distribución de 2022 por discriminatoria e que a de 2023 non se chegou a realizar por erros da Administración central, polo que leva dous anos sen recibir recursos deste tipo

A titular de Medio Ambiente e Cambio Climático insiste na necesidade de que o Estado revise a inclusión do lobo no listado de especies silvestres con protección especial pois dificulta o equilibrio co sector gandeiro

O Goberno autonómico traslada a preocupación de Galicia ante a presenza dunha alga asiática invasora en fondos mariños da Coruña e Vigo, polo que insta ao Executivo central a actuar e anuncia a próxima creación dun comité científico galego para abordar en profundidade o xeito de atallar a súa proliferación





