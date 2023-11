A Xunta urxe convocar o CPFF para ter igualdade de trato no acceso ao financiamento

O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos interveu no Debate de Totalidade do Proxecto de Lei de Orzamentos de Galicia para 2024

Explicou que o CPFF é o foro onde deben abordarse de maneira multilateral os temas que afectan a todas as comunidades autónomas

As contas de 2024 ascenden a 13.257M? e son as máis altas da historia de Galicia

Invisten na estabilidade, nas persoas e no futuro sen recorrer ao endebedamento por primeira vez en 16 anos

Reforzan un ano máis tanto o gasto social, que supera os 9.700M?, como o investimento produtivo e volven baixar os impostos



O conselleiro de Facenda e Administración Publica, Miguel Corgos urxiu hoxe ao Goberno central a convocar o Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) para ter igualdade de trato no acceso ao financiamento.

Así o expuxo hoxe no Parlamento durante a súa intervención no Debate de Totalidade dos Orzamentos para 2024 onde explicou que ese é o foro no que se deben abordar de maneira multilateral entre todas as comunidades autónomas as medidas a tomar en materia de débeda, financiamento autonómico, as medidas extraordinarias pola suba de prezos e o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

Os orzamentos de 2024

ascenden a 13.257 millóns de euros, os máis altos da historia de Galicia para investir en estabilidade, investir nas persoas, e investir no futuro co obxectivo de

achegar certezas ás familias e aos cidadáns e afrontar os retos de Galicia e todo isto sen recorrer ao endebedamento por primeira vez en 16 anos.

O conselleiro subliñou que

o modelo orzamentario do Goberno galego se basea en dez fortalezas: a consolidación do crecemento, a consolidación do emprego, a consolidación da converxencia, a competitividade de Galicia e a súa apertura ao exterior, a consolidación do reforzo dos servizos públicos, un modelo fiscal competitivo, o déficit cero, o esforzo investidor, o pago áxil e a planificación.

os presupostos do ano que vén invisten en estabilidade

cunhas finanzas solventes, que non xeran débeda e que consolidan os beneficios fiscais aos galegos e ás galegas para continuar a ser unha das comunidades cun mellor tratamento ás rendas medias e baixas.

En segundo lugar, invisten nas persoas para reforzar os servizos públicos autonómicos e reforzar tamén o apoio aos galegos e galegas que máis o precisan; apostan pola modernización do servizo de saúde; a inclusión de novas prestacións; o reforzo dos servizos sociais, en especial a atención ás persoas maiores; reforzan o apoio ás familias e as políticas de vivenda; e impulsan medidas de integración no mercado de traballo e loita contra a exclusión.

E, en terceiro lugar, son unhas contas que invisten no futuro, que sentarán as bases do crecemento e do emprego futuros, fomentando o desenvolvemento dos proxectos transformadores que Galicia está a impulsar para a transición dixital, ecolóxica e enerxética, aproveitando os fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia da Unión Europea.

Estes presupostos inclúen o maior gasto social da historia da autonomía que ascende a 9.774 millóns de euros para sanidade, educación, políticas sociais e emprego. Así, o vindeiro exercicio, dedicaranse á Sanidade pública 5.165M?; 2.858M? ao ensino público; 1.303M? a políticas sociais; e 448M? a emprego.

Ademais, inclúen un reforzo do investimento produtivo, de forma que o vindeiro exercicio, a Comunidade disporá de 2.838 millóns de euros para investimentos, un 2,4% máis que no 2023. Se se ten en conta o esforzo investidor acumulado nesta lexislatura, nos últimos catro anos a cifra supera os 10.500 millóns de euros.

En materia de política fiscal, a Xunta conta cun modelo fiscal propio e previsible, que inclúe rebaixas tributarias que priorizan cada ano ás rendas medias e baixas e con colectivos prioritarios: os mozos e mozas menores de 36 anos; as familias numerosas; as persoas con discapacidade ou as vítimas de violencia de xénero. Os orzamentos do ano que vén consolidarán todas as rebaixas fiscais postas en marcha ata o momento.

Como novidades, na declaración do IRPF do ano 2023 que se realiza no 2024, as familias con dous fillos xa poderán deducir 250?, dedución que ata agora tiñan as familias numerosas de categoría xeral. Ademais, de forma paralela, duplícase esta cantidade para as familias numerosas, que pasarán a deducirse 500? e increméntase esta dedución noutros 250 ? por cada fillo a maiores.

En canto ao Imposto de Transmisións Patrimoniais (ITP), o vindeiro ano rebáixase un punto o tipo xeral para a compra de bens inmobles usados (pasa do 9% ao 8%), que se suma a outro punto que xa se baixara no ano 2022; rebáixase máis da metade o ITP para a compra de vehículos usados (do 8 ao 3%), e elimínase o imposto para as compras de vehículos cualificados de ‘baixas emisións’ e vehículos de mobilidade persoal. Estas dúas decisións axudarán a dinamizar as operacións nos sectores inmobiliario e automobilístico.

En resumo, as de 2024 son unhas contas que buscan atender as necesidades da sociedade galega, apostar polo reforzo e modernización dos servizos públicos e apoiar ás familias, empresas e sectores máis vulnerables.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando