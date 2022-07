A Xunta súmase ás homenaxes ao grupo Brais Pinto na XIV Festa da Palabra celebrada na Insua dos Poetas

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, participa nos actos onde salienta o papel dinamizador e vangardista deste colectivo de intelectuais

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, e o delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participaron hoxe nos actos de celebración da XIV Festa da Palabra, que un ano máis conta co apoio da Xunta e que nesta edición homenaxea ao grupo Brais Pinto.

O representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades salientou o papel dinamizador e o carácter vangardista deste colectivo de intelectuais, artistas e escritores galegos entre os que se atopan Xosé Luis Méndez Ferrín, Ramón Lorenzo así como Bernardiño Graña, Reimundo Patiño, Xosé Fernández Cebreiro ou Ben–Cho–Shey, entre outros.

Recordou que o colectivo Brais Pinto súmase “a prolífica listaxe de homenaxeados nos últimos anos na Festa da Palabra para poñer en valor e recoñecer o seu papel a prol da cultura galega”. En concreto, desde 2009 homenaxeáronse na Festa da Palabra a figuras como Ramón Piñeiro, Celso Emilio Ferreiro, os poetas do Rexurdimento, Eduardo Blanco Amor, Pura e Dora Vázquez, Carlos Casares ou a Xeración Nós, entre outros.

A XIV Festa da Palabra serviu tamén para entregar os premios en recoñecemento ao labor de varias entidades e persoas que destacan nos seus ámbitos profesionais. En concreto recaeron

en Felipe–Senén López Gómez, arqueólogo, historiador e secretario da Real Academia de Belas Artes de Galicia, na modalidade de investigación e promoción cultural; en Bieito Romero, músico e fundador de Luar na Lubre, no eido da música e Pilar Corredoira, crítica de arte e curadora de exposicións, polo seu labor nas Artes Plásticas.

Tamén no Festival de Teatro Galego Celso Parada, por 33 anos de teatro desde O Carballiño; en José María Vila Alén, membro do Grupo Nós da Arxentina, fundador e expresidente do Centro Galicia de Bos Aires polo seu traballo na Cultura na Emigración; en Ramón Caride Ogando, nacido en Cea e un dos máis destacados escritores actuais das letras galegas, no eido da Literatura e o programa da TVG Cos pés na terra na modalidade de cultura rural.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando