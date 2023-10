A Xunta subliña o seu compromiso por consolidar a Galicia á vangarda na investigación oncolóxica

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, participou na presentación do informe ‘Radiografía sobre o estado da investigación en cancro en Galicia’, organizada pola Asociación Española contra o Cancro

Apunta que este compromiso se materializa na Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3) de Galicia e en programas e actuacións como o de Cancer Innova ou as Unidades Mixtas de Investigación

Destaca que o ecosistema galego de I+D+i ten conseguido atraer a grandes farmacéuticas para que investiguen e innoven en Galicia

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2023

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, destacou hoxe na presentación do informe Radiografía sobre o estado da investigación en cancro en Galicia o compromiso da Xunta por consolidar a comunidade á vangarda na investigación oncolóxica.

No acto organizado pola Asociación Española contra o Cancro no que tamén participou o xerente da Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS), Antonio Fernández–Campa, Argerey sinalou que este compromiso se materializa na Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3) de Galicia, na Estratexia de Consolidación da Biotecnoloxía e en programas e actuacións como o de Cancer Innova. Este proxecto de colaboración público–privada para acelerar a chegada de novos fármacos enmárcase na Business Factory Medicines de Galicia, e está impulsado pola Fundación Kærtor, a Asociación Española Contra o Cancro, e o apoio das farmacéuticas Janssen e Lilly, así como o da Xunta de Galicia.

Outro instrumento favorecedor da cooperación entre organismos de investigación e o tecido empresarial é o das Unidades Mixtas de Investigación da Consellería de Economía, Industria e Innovación, baixo o cal se financiaron iniciativas como a Unidade Mixta Roche–CHUS, que traballa nas áreas de cancro de mamá e cancro de próstata metastásico, a través da biopsia líquida.

Argerey destacou a importancia de publicacións como a presentada hoxe, sinalando que esta pon de relevo as capacidades coas que conta Galicia e os resultados que se están a obter a través de diferentes iniciativas. Neste sentido, Argerey destacou que o ecosistema galego de I+D+i ten conseguido atraer a grandes farmacéuticas para que investiguen e innoven en Galicia. Tal e como apuntou a directora da Axencia Galega de Innovación, búscase facilitar e acelerar a transferencia de resultados da I+D+i para a transformación da ciencia en Galicia, a través do impulso da competitividade económica e o benestar social.

Galicia é a segunda biorrexión de España con mellor comportamento en termos de crecemento do gasto interno en I+D biotecnolóxico no período 2016–2021, tan só por detrás do País Vasco, con 114 millóns de euros de gasto en 2021. Nese ano, Galicia foi a cuarta comunidade autónoma en orzamento por habitante concedido a proxectos de investigación en biociencias, biotecnoloxía e biomedicina, tan só superada pola Comunidade Valenciana, Cataluña e Madrid.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando