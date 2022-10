A Xunta sitúa á muller rural como un dos eixos das políticas de igualdade e pon en valor a súa contribución á innovación e fixación de poboación

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, participou hoxe no acto conmemorativo de Mulleres de Seu polo Día Internacional da Muller Rural



Destacou que a nova Lei galega de igualdade incluirá un Estatuto da Muller Rural e do Mar para mellorar o seu acceso a recursos e a participación social



O Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2022–2027 traballará para evitar discri inacións polo lugar de residencia das mulleres



A Xunta está a fomentar a iniciativa empresarial e a creación de emprego feminino a través dos Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego acompañando ás mulleres rurais no desenvolvemento das súas ideas de negocio

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Mazaricos (A Coruña), 14 de outubro de 2022

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, participou hoxe no acto conmemorativo do Día Internacional da Muller Rural organizado por Mulleres de Seu, onde coordinou a mesa redonda Mulleres rurais, raíces e futuro da nosa terra, onde destacou que a Xunta está a poñer no centro das políticas de igualdade a estas mulleres.

A secretaria xeral lembrou que tanto o recentemente aprobado VIII Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2022–2027 como a nova Lei de Igualdade na que está a traballar o Goberno galego porán en valor as necesidades da muller rural e a súa contribución ao crecemento de Galicia.

O Plan Estratéxico inclúe así un epígrafe específico de Mulleres no Rural, “polo peso e importancia que ten o medio rural nunha comunidade como a galega, na que o lugar de residencia non pode constituír, en ningún caso, un factor máis de discriminación e desigualdade a sumar á realidade das mulleres”, indicou López Abella.

“No ámbito laboral, estamos a traballar pola aprobación dun Estatuto das Mulleres Rurais e do Mar Galegas, no marco da futura Lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia, actualmente en tramitación”, anunciou a secretaria xeral, quen defendeu que a muller rural ocupa un lugar relevante na folla de ruta do Goberno galego, que está a redrobrar esforzos para remover os obstáculos aos que fan fronte e mellorar o acceso aos recursos para garantir a súa autonomía e participación social.

A Xunta quere apoiar coas súas actuacións a autonomía económica e a mellora das condicións laborais das mulleres rurais. Por este motivo, adiantou López Abella, seguirá a “reforzar os programas para a súa cualificación profesional, con especial incidencia na mellora das competencias dixitais, e con accións especificamente dirixidas a mulleres en situación de dificultade, entre elas as mulleres con discapacidade”.

O Goberno galego, na mesma liña, seguirá a apostar pola creación de emprego e o emprendemento feminino nestas contornas; unha tarefa á que contribuirá a Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego, con tres centros xa en funcionamento na área Ourense Centro e Sur (Verín), Pontevedra Norte e Rías Baixas (Silleda) e Costa da Morte (Coristanco).

A través dos Polos, lembrou a secretaria xeral, “quérense identificar novas actividades económicas con potencial no territorio, que dean resposta a necesidades e oportunidades emerxentes, prestándose orientación ás mulleres emprendedoras en torno a modelos de negocio con diferencial innovador, ao tempo que se facilita a transferencia bidireccional de tecnoloxía e coñecemento a través da colaboración público–privada”.

“É necesario seguir incidindo na participación das mulleres en órganos directivos e espazos de decisión das organizacións agrarias e pesqueiras (confrarías, xuntas de cooperativas, comunidades veciñais, órganos reguladores de denominación de orixe etc.) e desenvolver accións de comunicación e sensibilización, que salienten a súa contribución á transformación do medio rural, á innovación e á fixación de poboación, desde un enfoque que desmonte estereotipos sexistas”, declarou López Abella.

A secretaria xeral incidiu ademais noutra das prioridades de actuación da Xunta con este colectivo: reforzar os mecanismos de prevención e protección fronte a violencia de xénero nas zonas rurais. “É necesario continuar con accións de información e concienciación social contra a violencia de xénero ás características das pequenas poboacións”, indicou, á vez que puxo en valor o papel das Mesas Locais contra a Violencia de Xénero no cumprimento deste obxectivo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando