A Xunta sitúa a Galicia á vangarda da investigación e a innovación co novo computador cuántico do Cesga

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, participou na inauguración no Centro de Supercomputación de Galicia do computador cuántico con maior potencia instalado nunha instalación pública de I+D+i no sur de Europa

A infraestrutura, que supón un investimento de 13,9 millóns de euros financiados pola Administración autonómica, estará aberta a todos os sectores académicos e empresariais

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, inaugurou hoxe no Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) o computador cuántico con maior potencia (32 cúbits) instalado nunha institución pública de I+D+i no sur de Europa. O computador estará aberto á investigación e á innovación de todos os sectores académicos e empresariais, e tal e como sinalou Lorenzana constituirá a principal infraestrutura do Polo de Tecnoloxías Cuánticas que está a impulsar o Goberno galego co obxectivo de colocar a Galicia á vangarda neste eido, apoiar o ecosistema innovador e atraer talento investigador.

A infraestrutura supón un investimento de 13,9 millóns de euros, financiados pola Xunta de Galicia con fondos do programa React UE do programa operativo Feder Galicia 2014–2020 dentro da súa aposta pola transición dixital do sistema produtivo e por contar coas mellores infraestruturas de investigación.

Tal e como apuntou Lorenzana, o novo computador cuántico permitirá ás empresas, centros tecnolóxicos e grupos de investigación mellorar a súa competitividade e produtividade ao acceder a unha ampla variedade de aplicacións que transformarán os seus procesos e mellorarán as súas estratexias de investimento, o que requirirá de persoal cualificado. Así, ponse en marcha nas tres universidades galegas a primeira edición do mestrado en cuántica.

Na súa intervención, a conselleira de Economía, Industria e Innovación avogou por converter a aplicación destas tecnoloxías nunha maneira de atracción de empresas e de desenvolvemento da súa competitividade, sinalando que as tecnoloxías cuánticas van transformar todos os sectores, entre os que citou a medicina, a aeronáutica, a biotecnoloxía ou as finanzas. Do mesmo xeito, sinalou a importancia da colaboración entre o sector público e o privado para avanzar na innovación e no crecemento económico.

O contrato con Fujitsu, adxudicataria da licitación do computador cuántico, inclúe diferentes infraestruturas complementarias, e un plan de colaboración que incorpora a posta en marcha do centro internacional de excelencia en tecnoloxías cuánticas en Galicia. A iniciativa enmárcase no

Polo de Tecnoloxías Cuánticas de Galicia impulsado pola Xunta, no marco do cal se están a realizar investimentos por importe de máis de 30 millóns de euros.

Neste eido, vénse de poñer en marcha tamén a Rede Galega de Tecnoloxías Cuánticas, unha rede de colaboración entre a Administración, os centros tecnolóxicos e de investigación, as universidades e o sector empresarial para sumar esforzos e avanzar no liderado de Galicia nestas tecnoloxías.





