A Xunta sinala que o concello de Cambre non xustificou o funcionamento do Servizo de Atención Temperá nas convocatorias de 2021 e 2022

O Goberno galego concedeulle axudas para o funcionamento da unidade a través destas dúas convocatorias, pero tan só xustificou o funcionamento correspondentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2021

Cambre volve a ser un dos municipios beneficiados da última convocatoria de axudas para a posta en marcha de unidades de atención temperá, que segundo o Goberno local comezará a funcionar o vindeiro 1 de marzo

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA

Santiago de Compostela, 23 de febreiro de 2023

O director xeral de Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón, sinalou que o Concello de Cambre non xustificou o funcionamento do servizo de atención temperá durante as convocatorias dos anos 2021 e 2022, polo que se lle reclamou a devolución dos importes aboados. Así o manifestou esta tarde durante a súa comparecencia na Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego no Parlamento de Galicia.

O director xeral explicou que o Concello de Cambre solicitou as axudas impulsadas pola Xunta para a posta en marcha de unidades de atención temperá destinadas á atención de nenos de 0 a 6 anos nas convocatorias do ano 2021 e 2022. En ambas as dúas ocasións, o Goberno local non xustificou o funcionamento do servizo polo que xa tivo que reintegrar o importe non xustificado na convocatoria do ano 2021, e foille reclamado facer o mesmo co importe correspondente a convocatoria do ano 2022.

González Abeijón apuntou que o Concello tan só chegou a xustificar gastos correspondentes ao funcionamento da unidade durante os meses de setembro, outubro e novembro do ano 2021, unha cantidade que lle foi aboada. Así mesmo, afirmou que Cambre volve a ser un dos municipios beneficiados da última convocatoria de axudas para a posta en marcha de unidades de atención temperá, que segundo o Goberno local comezará a funcionar o vindeiro 1 de marzo. O Concello deberá agora tamén xustificar o funcionamento do servizo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando