A Xunta salienta o impulso ao emprego xuvenil para construír a Galicia do futuro cun mercado de traballo aberto, accesible e sen fronteiras

A directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, participou hoxe na apertura da Feira de Emprego InCampus da Universidade de Vigo

Referiuse aos programas que ten en marcha a Administración autonómica destinados a mellorar a empregabilidade da mocidade en diferentes eidos como os da investigación, a tecnoloxía e a innovación

Referiuse á colaboración que a Xunta mantén coa Universidade de Vigo en materia de emprendemento para difundir o espírito empresarial entre a comunidade educativa

Puxo en valor o traballo do espazo Eures Transfronteirizo Galicia–Norte de Portugal con máis de 25 anos de traxectoria para favorecer o emprego entre as dúas rexións

A directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, participou hoxe na apertura da Feira de Emprego InCampus da Universidade de Vigo que permite

coñecer os perfís profesionais que están a demandar máis dun cento de entidades de diversos sectores e, ás persoas interesadas, contactar directamente cos responsables dos procesos de selección.

Ardao agradeceu á Universidade de Vigo e ás entidades que colaboran coa organización desta iniciativa o traballo que realizan para poder brindar este espazo á mocidade para mellorar o seu CV e coñecer de primeira man o que buscan as empresas.

“Na Xunta compartimos coa Universidade a importancia que ten acercar a mocidade ás empresas e as empresas á mocidade para casar oferta con demanda do mellor xeito posible”, indicou Ardao, ao tempo que puxo en valor a colaboración que o Goberno galego mantén coa Universidade viguesa en diferentes eidos, destacando o do emprendemento para promover o espírito empresarial na comunidade universitaria.

A directora xeral, ademais, sinalou a importancia de apoiar á mocidade galega da que asegurou que ten moito talento “que temos que ser capaces de aproveitar”. Así, indicou os programas que en materia de emprego xuvenil ten en marcha a Administración autonómica como son, entre outros, a terceira edición do programa Investigo con 4,8 millóns de euros para fomentar o emprego xuvenil no eido da investigación, a tecnoloxía e a innovación dos menores de 30 anos sen emprego.

Referiuse tamén ao programa Galicia Emprega, con 17,5 millóns de euros, para incentivar a contratación das persoas desempregadas nas empresas galegas, cunha liña específica para os máis novos con apoios base de 6.000 euros. Así mesmo, salientou os incentivos para a contratación de mozas e mozos en prácticas ou formación (Talento 30) facilitando un período de prácticas acompañadas dun proceso de formación para o emprego e afirmou que a Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego ou a fórmula da economía social están concibidos tamén para atraer á xuventude.

Ardao na súa intervención tamén tivo palabras de agradecemento á

Rede Eures Transfronteiriza Galicia–Norte de Portugal, tamén presente na Feira, que con máis de 25 anos de traxectoria, traballa por un mercado laboral aberto, accesible e sen fronteiras.

Este espazo, en concreto, ofrece diversos servizos para favorecer a inserción laboral entre as dúas rexións e brindar atención personalizada a través das oficinas de emprego.

Para rematar, afirmou que as novas xeracións son o futuro de Galicia e, por iso, engadiu que a Administración galega seguirá a dotalas das oportunidades que precisan, un esforzo que dixo é compartido coas institucións educativas e formativas e as empresas e agrupacións empresariais.

“Continuemos traballando para construír unha Galicia próspera e chea de oportunidades para todos: a Galicia do futuro”, rematou.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando