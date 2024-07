A Xunta salienta a importancia da colaboración institucional na loita contra os incendios forestais durante a presentación da Operación Centinela 2024

María José Gómez reiterou o compromiso do Goberno galego nestas tarefas e puxo en valor a aportación das Forzas Armadas co despregamento, financiado pola Consellería, dunha trintena de patrullas do Exército polos montes da comunidade

Destacou o papel dos militares nos labores de vixilancia e disuasión e trasladou que a súa presenza no territorio axuda a previr e minorar as consecuencias dos lumes

Puxo en valor os esforzos conxuntos das administracións en materia de prevención e defensa fronte os incendios e lembrou que este ano mobilizáronse, de novo, máis de 7.000 efectivos para esta finalidade, apoiados por unha trintena de medios aéreos





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando