A Xunta reúnese co Concello de Ourense e os praceiros para seguir avanzando na reapertura da Praza de Abastos nº1

A reunión celébrase unha vez entregado o plan funcional do mercado, financiado polo Goberno autonómico e xa aprobado polos praceiros, e que é a folla de ruta para facilitar o traslado dos comerciantes dende a súa ubicación provisional na Alameda e a reapertura do edificio histórico

O Goberno galego, o Concello e os praceiros coincidiron na necesidade de axilizar o máximo posible a entrega e recepción das actuais obras que se están a realizar no interior e exterior do mercado, avanzando o goberno municipal que apurarán no mes de agosto estes traballos

Unha vez recepcionadas as obras, e tal e como recolle o plan funcional, poderase rematar de perfilar o cronograma de actuacións e orzamentos necesarios para acometer a seguinte fase da obra, que deberá culminar coa reactivación deste espazo comercial

José González remarca o compromiso da Xunta no desbloqueo dunha infraestrutura estratéxica para a cidade, para o que se financiou este plan funcional e afóndase na intermediación entre Concello e praceiros co fin de impulsar unha nova etapa para a Praza de Abastos nº1 de Ourense





