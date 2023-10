A Xunta require ao Concello de Lugo un informe sobre o edificio apuntalado na rúa do Moucho

O delegado territorial, Javier Arias, explicou ao presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre, que o Goberno galego xa autorizou no 2015 as intervencións recollidas nunha orde de execución municipal

A Xunta

de Galicia requiriu o pasado día 20 ao Concello de Lugo un informe sobre a situación do expediente do edificio da rúa do Moucho apuntalado xunto á Muralla –no número 12–. O requirimento responde á denuncia presentada por Lugo Monumental ante o Servizo do Patrimonio Cultural da Delegación Territorial.

O delegado territorial, Javier Arias, mantivo hoxe unha reunión co presidente da asociación, Luis Latorre, na que explicou que a Xunta xa autorizara no ano 2015 as intervencións dunha orde de execución na que o Concello instaba aos propietarios a acometer as obras imprescindibles para garantir a seguridade e conservación da edificación.

O inmoble atópase no ámbito do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do recinto Amurallado e a súa zona de influencia (PEPRI) do Conxunto Histórico Artístico de Lugo (declarado BIC), clasificada cun nivel de protección 4, con elementos catalogados a conservar.

Arias lembrou que, en todo caso, o Concello pode executar subsidiariamente os traballos necesarios para eliminar tanto o armazón que suxeita o edificio como o valado que pecha o paseo interior.

Ao respecto, o delegado aclarou que “o impacto visual sobre a Muralla é innegable, pero o enreixado e os puntais están fixados no chan e nin se apoian nin tocan sequera o monumento, polo que non producen ningunha afección á estrutura”.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando