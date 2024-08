A Xunta xa repartiu máis de 22.000 composteiros domésticos en toda Galicia para fomentar a autoxestión dos residuos orgánicos

A día de hoxe son case 470 as entidades adscritas a este programa, impulsado por Sogama hai máis dunha década e co que busca reducir a produción de lixo, minorar as emisións contaminantes e recuperar unha práctica tradicional ligada ao rural

O obxectivo é reciclar a materia orgánica en orixe para obter un abono de alta calidade que os participantes poden aproveitar nas súas hortas ou xardíns, ao tempo que se reducen os custos asociados á prestación deste servizo

Ademais de facilitar os medios materiais necesarios para facer compostaxe, persoal da empresa pública imparte cursos e charlas de formación dirixidos aos participantes

2





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando