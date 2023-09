A Xunta reforza o seu compromiso coa conservación da Catedral de Santiago cun novo investimento de 250.000€ para as capelas do Salvador e San Bartolomé

As obras nestas dúas capelas da xirola están xa en execución e está previsto que finalicen no primeiro trimestre do vindeiro ano 2024

Os traballos inclúen a restauración das pinturas murais e retablos, así como o estudo da policromía e dos relevos pétreos

A intervención forma parte do Plan Catedrais, a folla de ruta que o Goberno galego ten en marcha nos grandes templos catedralicios



O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, visitou hoxe a Catedral de Santiago de Compostela, onde o Goberno galego vai realizar un novo investimento de 250.000? para restaurar as capelas do Salvador e San Bartolomé no marco do seu compromiso coa conservación do conxunto catedralicio. Fíxoo xunto co director da Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, cos que asinou o convenio de colaboración para estas actuacións.

Durante a súa visita, o responsable autonómico de Cultura salientou a complexidade do proxecto de conservación e restauración feito na Catedral compostelá na última década. “Esta é unha das maiores actuacións feita nun ben declarado Patrimonio da Humanidade”, sinalou Román Rodríguez antes de facer referencia a que gabou o “magnífico resultado” posible grazas á colaboración e coordinación entre administracións.

“Reinaugurar a Catedral de Santiago 800 anos despois da súa construción foi un fito para toda Galicia e agora a nosa obriga é coidar dunha das maiores xoias do noso patrimonio para que continúe con nós por outros tantos máis”, expresou. Para conseguilo, tal e como explicou, o Goberno galego ten en marcha o Plan Catedrais, a folla de ruta dotada con 36M? para que todos os templos catedralicios de Galicia afronten a década xacobea nas mellores condicións seguindo o exemplo do traballo feito na basílica de Compostela.

Así, ao abeiro deste Plan, o Goberno galego ten previsto un investimento de 6,5M? ata o ano 2027 para actuacións como as que xa están en marcha nas capelas absidais do Salvador e de San Bartolomé, cuxas obras visitou hoxe o titular do departamento de Cultura da Xunta. Trátase dunha intervención que conta cun investimento de 250.000?.

En concreto, os traballos que está previsto rematar no primeiro trimestre do vindeiro ano 2024 inclúen a restauración das pinturas murais e retablos, así como estudo da policromía da tribuna da xirola e dos relevos pétreos achados durante as actuacións arqueolóxicas que se fixeron na zona da cripta.





