A Xunta reforza desde mañá as conexións de autobús dos concellos de Noia e Outes co Hospital Clínico de Santiago

Este reforzo inclúe a activación dun novo servizo diario desde Santiago ata Muros ás 22,15 horas

A ruta que parte ás 06,05 horas de Muros cara a Santiago prestarase todos os días do ano, incluídos os festivos

A Xunta responde así ás demandas do persoal sanitario do Hospital Clínico Universitario de Santiago e atende as solicitudes dos Concellos



A Xunta reforzará desde mañá as conexións de autobús dos concellos de Noia e de Outes co Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

O obxectivo é atender as solicitudes de persoal sanitario do hospital, compatibilizando os servizos de autobús cos seus horarios de entrada ao traballo, ademais de dar resposta ás demandas dos citados municipios.

Reforzarase a conexión da ruta Santiago–Bertamiráns–Noia–Muros mediante a creación dun servizo adicional que sairá da estación intermodal de Santiago ás 22,15 horas, pasará polo Hospital Clínico ás 22,20 horas e chegará a Muros ás 23,55 horas.

O servizo da liña Santiago–AG–56–Urdilde–Noia–Muros por Ponte Nafonso e San Caetano, que sae ás 06,05 horas desde Muros, funcionará todos os días do ano, festividades incluídas. Ata agora, realizábase en tempada laborable de inverno, de luns a venres non festivos.

Estas liñas, dispoñibles a diario, incrementarán a oferta de servizos entre os concellos de Noia e de Outes co Hospital Clínico de Santiago de Compostela, ao tempo que facilitarán os desprazamentos do persoal sanitario.

O Goberno galego continúa adaptando os servizos de autobús autonómico ás necesidades da cidadanía, ofrecendo mellores conexións e un servizo de transporte público de calidade.

A información destes servizos poderá consultarse na páxina web

www.bus.gal





