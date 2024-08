A Xunta reforza a calidade da asistencia sanitaria comarcal co compromiso de posta en marcha en 2025 dun hospital de día oncolóxico no Barbanza

Antonio Gómez Caamaño destaca que esta medida evitaralles aos pacientes de cancro o esforzo e as molestias que supoñen os desprazamentos frecuentes a Santiago para someterse aos tratamentos programados

Sinala a creación dun área de críticos como outra das prioridades de mellora do Hospital do Barbanza, que debe desenvolver tamén a ampliación da hospitalización

Pon en valor as melloras levadas a cabo pola Xunta no Hospital de Ribeira nos últimos anos en materia de infraestruturas, entre as que sinalou a súa ampliación, grazas a un investimento de case dous millóns de euros e un aumento do 40% da superficie total da área de urxencias

No apartado de equipamento, o Executivo galego potenciou o hospital cunha nova área de endoscopias un novo TAC, un ecógrafo e un equipo radiocirúrxico

En materia de persoal, o Goberno galego incorporou a este centro sete novos especialistas en áreas como anestesioloxía e reanimación, medicina interna, pediatría ou radiodiagnóstico





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando