A Xunta recibe 16 ofertas de empresas para executar a nova senda na estrada AC214, no treito entre a Xira e Cambre, cun investimento de máis de 585.000?

Construirase un itinerario mixto, peonil e ciclista, de máis de 1,3 km, atravesando a ponte sobre o río Mero e conectando núcleos e zonas de equipamento e servizos

A senda conectará a capitalidade do concello de Cambre cos itinerarios que existen ao longo do río e, a través destes e doutras sendas impulsadas pola Xunta, co Temple, O Burgo ou o Polígono de Alvedro





