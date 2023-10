A Xunta proporá ás organizacións sindicais aprobar unha Oferta de Emprego Público para este ano con máis de 600 prazas de acceso libre

O conselleiro de Facenda e Administración Pública compareceu hoxe na Comisión 3ª do Parlamento para explicar as contas do seu departamento

Explicou que o obxectivo dos orzamentos de 2024 é investir en estabilidade, investir nas persoas e investir no futuro

Miguel Corgos destacou que as contas do vindeiro ano ascenden a 13.257 M?, as máis altas da historia

Por primeira vez en 16 anos non recorrerán ao endebedamento

A Xunta de Galicia vai propoñer ás organizacións sindicais a aprobación dunha Oferta de Emprego Público (OEP) para 2023 con máis de 600 prazas de acceso libre no eido da Administración Xeral.

A estas prazas poderán acceder aqueles mozos e mozas que cumpran os requisitos esixidos nas correspondentes convocatorias e que queiran acceder a un posto de alta calidade na Administración galega. A isto hai que engadir as prazas de promoción interna e as de funcionarización co que en total, a oferta deste ano superará as 900 prazas de emprego público.

Así o explicou esta maña o conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel

Corgos, na súa comparecencia en comisión parlamentaria para explicar o proxecto de Lei de Orzamentos para 2024 e as contas da súa consellería onde subliñou que os obxectivos dos orzamentos do vindeiro ano son: investir en estabilidade, investir nas persoas e investir no futuro.

Para isto, a Xunta acaba de elaborar un orzamento que

ascende a 13.257 millóns de euros, o máis alto da historia, que

garante o crecemento estable; consolida todas a rebaixas de impostos en vigor e inclúe novos incentivos fiscais; reforza o gasto social e os investimentos e todo iso sen recorrer ao endebedamento por primeira vez en 16 anos.

O conselleiro explicou que estes presupostos reforzan un ano máis tanto o gasto social tradicional (sanidade, educación e políticas sociais) como o gasto para o fomento do emprego. Así, as contas inclúen o maior gasto social da historia de Galicia que ascende a 9.774 millóns de euros para sanidade, ensino, políticas sociais e emprego. Son 1.234 millóns máis que hai tres anos.

maior incremento prodúcese na Consellería de Sanidade con 218,6 M? máis; a continuación sitúase a Consellería de Política Social e Xuventude cun aumento de 128,1 M?; e logo a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades cun incremento de 81,7 millóns de euros.

Por tanto, as tres consellerías que acaparan a maioría do gasto social concentran máis do 78 % do incremento do orzamento das Consellerías. Dito doutra maneira, case catro de cada cinco euros de aumento orzamentario van destinados a Sanidade, Educación e Políticas Sociais.

En materia de política fiscal, Miguel Corgos explicou que a Xunta conta cun modelo propio e previsible, que inclúe rebaixas tributarias que priorizan cada ano ás rendas medias e baixas e con colectivos prioritarios. Os orzamentos do ano que vén consolidarán todas as rebaixas fiscais postas en marcha ata o momento.

Como novidades, na declaración do IRPF do ano 2023, que se fai no 2024, as familias con dous fillos xa poderán deducir 250 ?, que ata agora tiñan as familias numerosas de categoría xeral. Ademais, mellórase a de familias numerosas e así, por cada fillo a maiores, a partir de dous, esta dedución se incrementa noutros 250 ?, duplicando o seu importe para as de 3 fillos ata os 500 ?.

En canto ao Imposto de Transmisións Patrimoniais (ITP), o vindeiro ano rebáixase un punto o tipo xeral para a compra de inmobles usados (pasa do 9 % ao 8 %), que se suma a outro punto que xa se baixara no ano 2022; rebáixase máis da metade o ITP para a compra de vehículos usados (do 8 ao 3 %), e elimínase o imposto para as compras de vehículos cualificados de ‘baixas emisións’.





