A Xunta propón avanzar cara unha sociedade inclusiva que teña en conta as necesidades das mulleres maiores

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Ourense, 3 de outubro de 2023

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, acompañada do delegado territorial en Ourense, Gabriel Alén, participou hoxe no acto de presentación da asociación Miranda Mulleres +60, nova entidade que nace co reto de abordar a situación das mulleres maiores e atender as súas demandas no eido económico, social ou cultural.

Dar visibilidade social ás mulleres e defender os seus intereses son algúns dos obxectivos da asociación radicada en Ourense que calcula que este colectivo de mulleres maiores de 60 anos representa o 32 % da poboación da cidade. Na mesma liña, a nova Lei de Igualdade, que a Xunta de Galicia está a tramitar no Parlamento, avanzará na denominada discriminación múltiple, cando nunha mesma persoa concorren circunstancias de idade, etnia ou sexo que condicionan o seu pleno desenvolvemento en condicións de equidade. Trátase de camiñar cara unha sociedade inclusiva que teña en conta as necesidades de todas as persoas e erradique calquera tipo de discriminación.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando