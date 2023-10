A Xunta promove en Chantada o vínculo entre a artesanía e a creación téxtil contemporánea

O director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, abriu esta mañá as xornadas Tecendo Futuros, organizadas pola Consellería de Economía, Industria e Innovación co obxectivo de abordar os oficios e o traballo de diferentes creadores vinculados ao ámbito téxtil desde perspectivas moi diversas

O encontro celébrase entre hoxe e mañá no Espazo Vilaseco en San Cristovo de Mouricios (Chantada) e conta coa participación de 19 poñentes procedentes de Galicia, doutras zonas de España e de países coma Holanda e Reino Unido



A Consellería de Economía, Industria e Innovación impulsa esta fin de semana en Chantada (Lugo) as Xornadas Tecendo Futuros: prácticas téxtiles contemporáneas , dedicadas á presentación, debate e reflexión sobre o traballo vinculado á creación téxtil desde perspectivas moi diversas como a artesanía, a moda, a ciencia, a arte téxtil, os novos materiais, os materiais reciclados ou as fibras naturais vinculadas a zonas xeográficas concretas. Durante a inauguración do encontro, o director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, destacou que esta iniciativa abre unha nova liña de actuación da Administración autonómica para apoiar a artesanía e aquelas experiencias máis creativas, artísticas e transversais, nas que os oficios e as técnicas artesanais desenvolvan un papel relevante.

Heredia sinalou tamén que a escolla do lugar de celebración das xornadas ?o Espazo Vilaseco, na aldea luguesa de San Cristovo de Mouricios (Chantada)? está relacionada cos obxectivos desta nova liña de traballo, desde a que se pretende “vincular a creación contemporánea coas nosas raíces, cos nosos oficios, e co noso rural”.

As xornadas están organizadas a través da Fundación Artesanía de Galicia, en colaboración co Espazo Vilaseco, e están comisariadas por Lala de Dios, tecedeira, historiadora da arte, investigadora e presidenta de Oficio y Arte e da Asociación para la Creación Textil. Contan coa presenza de 19 profesionais procedentes de ámbitos como a moda sustentable, os oficios e as técnicas artesanais desenvolvidos nun marco máis conceptual e abstracto, ou a arte contemporánea vinculada ao téxtil.

As xornadas comezaron esta mañá cunha conferencia da holandesa Simone Post, artista e deseñadora de produto, centrada na preservación dos saberes artesanais e da sustentabilidade. Simone Post utiliza materiais residuais que aplica e procesa de forma artesanal e laboriosa para crear novos produtos estéticos con valor eterno. Interesada en experimentar e investigar cores, procesos e técnicas, aplicando materiais residuais de empresas coas que traballa, como Adidas, Kvadrat e Vlisco, de formas sorprendentes.

As intervencións posteriores divídense en catro mesas temáticas, dúas hoxe sábado e as outras dúas na mañá do domingo. A primeira das mesas está dedicada ao traballo de diferentes obradoiros artesanais entre os que se atopan Belategui Regueiro (Cambre), de Artesanía de Galicia, o taller madrileño Carmen17 –que compaxina o deseño de vestiario para artes escénicas coa súa marca de roupa artesanal– e o sevillano Hilando el tiempo, especializado na creación contemporánea a partir da técnica do gancho; e estará moderada pola xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro.

A segunda mesa estará centrada na relación entre artesanía e moda e contará coa participación do artesán especializado en sombreiros Félix de Martín (Ourense), de Artesanía de Galicia, Silvia Calvo (Barcelona), unha marca de moda sustentable que emprega xute reciclado, e Raquel Buj (Madrid), especializada na experimentación con novos materiais e na mestura da artesanía, a fabricación dixital e da biofabricación. Este debate estará moderado por Mónica Rey Cabezudo, investigadora postdoutoral de Historia da Moda nas universidades de Santiago e Vigo.

A terceira das mesas, xa o domingo, estará dedicada ao vínculo entre téxtil, arte e ciencia e contará coa participación da artista visual e investigadora experimental en bordado Carmen M. Castañeda (Madrid), a artista e deseñadora Elisa Cuesta (Asturias/Madrid), que opera na intersección entre as artes, o deseño e as ciencias, e na creadora Luz Moreno Pinart (Madrid/París), especialista na relación das fibras téxtiles coa arquitectura e coa natureza e finalista do Loewe Craft Prize 2023. Lola Dopico, directora do Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa de Moda ESDEMGA, da Universidade de Vigo, será a encargada de moderar este debate.

A última das mesas centrarase nos materiais autóctonos e nela presentaranse diferentes proxectos de recuperación de fibras téxtiles como “Vilaseco na aldea: liño e arte”, a cargo de Miriam Vilaseco e Manuel Rodríguez Calviño; Mutur Beltz, impulsado por Laurita Siles para recuperar a la autóctona de Karrantza (Bizkaia); ou o da marca británica de tecido artesanal Mourne textiles, sobre a que falará o seu director, Mario Sierra. Esta mesa estará moderada por Lala de Dios.

Como complemento a estas xornadas, o luns 2 e o martes 3 de outubro terá lugar no mesmo Espazo Vilaseco un taller especializado de trenzado de fibras coa técnica ply–splitting, impartido pola creadora británica Helen Leaf. Nesta actividade exploraranse as bases desta técnica, traballando en redondo, tecendo motivos decorativos e bordos; os asistentes realizarán trenzas, tramas e cestas con liño, algodón, papel e la. Ao curso asistirán 12 profesionais de Artesanía de Galicia e terá lugar en horario de 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 19:30h.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando