A Xunta presenta a nova Estratexia de Seguridade e Saúde Laboral nada do consenso cos axentes sociais para un mercado laboral respectuoso, diverso e seguro

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, destacou no acto de presentación que na elaboración do documento se tivo en conta a configuración do tecido empresarial, as peticións dos sindicatos e as achegas doutras áreas da Xunta

Puxo en valor que Galicia está a sentar as bases para crear contornas de traballo seguras, saudables e sustentables

A estratexia atende ás necesidades de enfrontar os riscos ante a transformación do mercado laboral e aborda, entre outras, a xestión preventiva no uso de tecnoloxías como a intelixencia artificial, a Internet das cousas ou plataformas virtuais de traballo

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, participou na presentación da Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia: Horizonte 2027. O documento, elaborado polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), contou co consenso dos interlocutores sociais, algo que a representante autonómica quixo poñer en valor porque contribúe a fomentar un mercado de traballo respectuoso, diverso e seguro.

Rivo subliñou que a nova estratexia tivo en conta no seu deseño a configuración do tecido produtivo galego –integrado de xeito principal por pemes e micropemes–, as peticións das entidades sindicais e as achegas doutras consellerías da Xunta.

O novo marco estratéxico nace para avanzar na consolidación da calidade do emprego. Galicia está a sentar as bases para crear contornos de traballo seguros, saudables e sustentables. O documento avoga por situar como valores fundamentais a saúde integral das persoas traballadoras, o crecemento económico e social das empresas e organizacións e o benestar laboral, que sitúe no centro ás persoas.

A estratexia dá resposta a un contexto laboral en permanente transformación. Persegue facer fronte aos riscos derivados das novas formas de traballo. Adapta a xestión preventiva ao uso das novas tecnoloxías como a intelixencia artificial, a Internet das cousas, os robots colaborativos ou ás plataformas dixitais de traballo.

A Xunta sentará as bases para abordar os riscos psicosociais vencellados co traballo e os danos nas persoas provocados polos accidentes laborais e enfermidades profesionais.

Tal e como recalcou Rivo, tamén se trata de reducir a sinistralidade en sectores con maior incidencia ou singulares, como son o dos coidados, pesca, construción, forestal ou naval.

O novo marco permitirá o desenvolvemento ordeado e eficaz das políticas galegas en materia de prevención de riscos laborais e promoción da saúde no traballo.

Galicia dará a mellor resposta, no que a seguridade laboral se refire, á transformación ecolóxica, social e dixital actual. Suporá un salto cualitativo co que se está a sentar as bases da cultura do benestar laboral que asume como principio a perspectiva de xénero.

A estratexia terá en conta as necesidades dos colectivos vulnerables ante o traballo e o idadismo e a diversidade xeracional. Está dotada con 55,8 millóns de euros para o seu período de vixencia (2023–2027).

O Goberno galego avoga pola calidade das actuacións preventivas en pemes e micropemes e non se esquece de acompañar, nas medidas da estratexia, os traballadores autónomos para desenvolver as súas tarefas con seguridade e saúde.

A Xunta de Galicia impulsará no mesmo contexto a xeración de coñecemento e a sensibilización na cultura da prevención a personas traballadoras, empresarios e alumnado das diferentes etapas educativas.

Rivo agradeceu o consenso acadado na configuración do documento coa meta última de reducir a sinistralidade e mellorar as condicións de traballo a través da mellora da xestión preventiva. “Seguiremos sentándonos, dialogando e xerando debates construtivos coa sociedade para seguir avanzando na xeración dun mercado de traballo respectuoso, diverso e seguro”, rematou a conselleira. “O traballo abre as portas do benestar e o benestar é imprescindible no traballo”, recalcou.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando