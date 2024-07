A Xunta pon en valor o papel dos consellos reguladores na defensa da calidade alimentaria de Galicia

María José Gómez reafirmou o apoio do Goberno galego a estas entidades, co fin de afianzar o peso das producións de calidade en Galicia e tamén no panorama nacional e internacional

Puxo de relevo as axudas a estes organismos, o plan de promoción da calidade dotado este ano con 6 M?, a organización de sete feiras nas sete cidades galegas e a central de compras que xa está en fase piloto na web de Experiencias de Calidade

Ternera GallegaTernera Gallega





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando