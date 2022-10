A Xunta pon de relevo as axudas da PAC e as de plans de mellora e incorporación de mozos para contribuír ao futuro do agro galego

José Balseiros recordou que o Goberno galego volveu convocar este ano unha liña de anticipos para adiantar aos agricultores e gandeiros galegos no verán uns 200 millóns de euros das achegas da PAC

Tamén que se vén de habilitar un novo apartado na web do Fondo Galego de Garantía Agraria que recolle información útil tanto dos procedementos de cada unha das axudas da PAC 2023–2027 como das súas novidades

Así mesmo, lembrou que as achegas para plans de mellora, para a incorporación de mozos ao agro e para a creación de pequenas explotacións supuxeron este ano un investimento de 37,5 millóns de euros

O director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, presidiu hoxe en Vila de Cruces unha xornada informativa sobre a nova Política Agraria Común (PAC) 2023–2027 e sobre outras achegas de relevancia para o sector primario. Nesa liña, destacou a importancia deste tipo de subvencións para contribuír ao futuro do agro galego.

Na súa intervención, o director xeral recordou que a Xunta volveu convocar este ano as axudas que permitiron adiantar no verán aos agricultores e gandeiros galegos uns 200 millóns de euros das achegas da PAC, subvencionando os xuros por un importe de 3,4 millóns. Unhas achegas que, segundo recordou, se adoitan cobrar no outono e que permiten

reducir as diferenzas entre a renda agraria e a urbana, á vez que potencian os agricultores realmente activos e prácticas agrícolas beneficiosas para o clima e o medio ambiente.

De cara ao próximo período, José Balseiros recordou que o Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) vén de lanzar un

apartado

dentro da súa páxina web dedicado á PAC 2023–2027. Nel, os usuarios atoparán información útil tanto dos procedementos de cada unha das axudas como das súas novidades. Así mesmo, o apartado web inclúe no apartado SIXPAC e Monitoraxe un resumo por usos de todas as parcelas de Galicia, un enlace ao visor SIXPAC e información xeral sobre os controis de campo que realiza o Fogga. Por último, o portal ofrece un mapa interactivo de Galicia por concellos que permite consultar os importes das axudas das últimas campañas, das superficies por usos do terreo e da produción de leite.

O director xeral aproveitou para referirse a outras axudas de relevancia para o sector como as destinadas a plans de mellora nas explotacións agrarias, á creación de empresas por parte de agricultores mozos e ao desenvolvemento de pequenas explotacións, que contaron cun orzamento global de 37,5 millóns de euros este ano. Segundo salientou, con estas subvencións búscase mellorar a estrutura produtiva das explotacións galegas e avanzar na consecución dunha adecuada dimensión e un correcto equilibrio dos seus factores de produción co obxectivo de mellorar a competitividade. Ao mesmo tempo, procúrase acadar un rexuvenecemento da poboación activa agraria e o fomento do emprego neste sector, con especial consideración cara ás mulleres, co fin último de fixar poboación no rural.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando