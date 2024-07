A Xunta pon en marcha o ‘Plan de competitividade e sostibilidade do marisqueo de Galicia’ co que mobiliza 123 millóns de euros ata 2025 para reactivar o sector

O documento xorde do diálogo e do consenso cos colectivos implicados e está dirixido a impulsar a súa produtividade e a garantir a súa rendibilidade

Inclúe medidas concretas para a rexeneración dos bancos marisqueiros, máis control e vixilancia ou a creación da plataforma de vendas

Villares lamenta que, mentres a Xunta cumpre, o Goberno continúe sen declarar as rías galegas zona catastrófica, o que permitiría destinar máis axudas que compensasen as perdas económicas do sector ou eximilo das cotas á Seguridade Social

Plan de Competitividade e Sostibilidade do Marisqueo en Galicia 2024–2025





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando