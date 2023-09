A Xunta participa na entrega de trofeos do Mundial J80 de Baiona

Baiona, 23 de setembro de 2023

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, e o director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, participaron hoxe na entrega de premios do Mundial J80 2023 de Baiona que mañá remata. Máis de 400 deportistas,

80 veleiros de 43 países se deron cita ao longo desta semana poñendo as Rías Baixas no centro do turismo náutico

culo deportivo que, ao mesmo tempo, se traduce nun importante impacto económico e de promoción turística do territorio fóra da tempada alta, promocionando así a navegación durante todo o ano grazas ás características das rías galegas e a ás instalacións náuticas de excelencia coas que conta Galicia.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando