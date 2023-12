A Xunta mellora a dotación de medios aéreos para reforzar a loita contra os incendios forestais nos vindeiros catro anos cun orzamento que supera os 38 M€

Rueda informou de que o Consello do Goberno galego autorizou hoxe a contratación de seis avións de carga en terra e dun servizo integral de helicópteros e brigadas, con outros seis aparellos máis, para os anos 2024, 2025, 2026 e 2027

No caso dos helicópteros e as brigadas, o contrato poderá ser prorrogado por un período máximo de 24 meses para as anualidades de 2027, 2028 e 2029

A contratación dos avións de carga en terra suporá a ampliación do servizo durante máis tempo ao longo do ano e a incorporación ao dispositivo de dous novos aparellos, que se destinarán á futura base de Verín–Oímbra, enmarcada nun proxecto europeo de colaboración entre España e Portugal

Deste xeito optimízase a operatividade destes medios procurando dar unha resposta o máis áxil, rápida e eficaz posible aos lumes

Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2023

O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, destacou hoxe a autorización do Consello da Xunta de dúas contratacións por valor de máis de 38 millóns de euros destinadas a ampliar e mellorar a dotación de medios áreos “para reforzar a loita contra os incendios forestais”. Segundo precisou, trátase de dous procedementos, un destinado a contratar un total de seis avións de carga en terra e o outro para a subministración dun servizo integral de helicópteros e brigadas (catro en total), con outros seis aparellos máis.

O período de contratación de ambos servizos prolongarase ao longo dos vindeiros catro anos e, no caso dos helicópteros e as brigadas, poderá ser prolongado por un período máximo de 24 meses para as anualidades de 2027, 2028 e 2029. O importe de licitación ascende, en conxunto, a 38,1 millóns de euros. Deles, Rueda explicou que 24,8 millóns corresponden aos helicópteros e as brigadas e os restantes 13,3 millóns aos avións de carga en terra.

No caso dos avións, o novo contrato suporá contar con dous aparellos máis e o servizo prolongarase por un maior período de tempo, de oito meses ao ano, é dicir, un mes e medio máis que ata o de agora. Así, o servizo estará constituído por seis avións durante 4.320 días de servizo, cun total de 4.320 horas de voo.

Con respecto aos helicópteros e as brigadas, o servizo prestarase por un total de seis aparellos de tipo medio, podendo coincidir ou non todos no mesmo momento. Inclúese tamén a prestación de catro brigadas helitransportadas que tamén poderán coincidir ou non de xeito simultáneo. A contratación será de 3.109 días de dispoñibilidade de helicóptero, cun total de 4.344 horas de voo contratadas. As brigadas helitransportadas prestarán servizo durante 1.842 días.

En ambos os dous casos –avións e helicópteros–, o prazo total de duración do contrato será dun máximo de 36 meses desde o 1 de xullo de 2024 (ou desde o día seguinte ao da formalización do contrato, de ser posterior) e o servizo prestarase durante as anualidades de 2024, 2025, 2026 e 2027. Na dotación de helicópteros e brigadas, contémplase a posibilidade de prórroga do contrato, que se acordará antes da finalización do seu período ordinario de execución, e que poderá ser ampliado por un período máximo de 24 meses para as anualidades de 2027, 2028 e 2029.

Tamén nos dous casos, as aeronaves contratadas quedarán a plena e exclusiva disposición da Consellería do Medio Rural para a súa aplicabilidade nas diferentes misións de loita contra os incendios, ou calquera outra relacionada con esta materia e que a Xunta dispoña, sempre de acordo coas prestacións técnicas dos aparellos.

O número medio de incendios e a simultaneidade na súa incidencia fan que a Administración necesite dotarse, dentro do seu dispositivo de prevención e defensa, de medios aéreos que, de forma rápida, poidan acudir aos incendios e participar na súa extinción. Debido á heteroxeneidade que presenta a orografía galega e ás distintas tipoloxías de incendios, é preciso dispor de medios aéreos de distintas clases, orientados cada un a un tipo de misión distinta. As diferentes misións que levan a cabo os medios aéreos son –ademais do lanzamento de axentes extintores como auga e retardantes– o transporte de persoal (só os helicópteros), a vixilancia de zonas de risco de incendios e a coordinación doutras aeronaves que actúan nun incendio.

O caso particular do emprego de avións de carga en terra nestas tarefas ten resultados moi positivos. Trátase dun medio que, debido á súa axilidade e rapidez nos desprazamentos, resulta moi útil para a extinción de incendios nun radio de 30–40 quilómetros desde a súa base operativa.





