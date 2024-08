A Xunta licita os servizos de control de calidade para a construción de 134 novas vivendas de promoción pública situadas nos concellos da Coruña, Ourense e Mos

Estes contratos, licitados por 140.346 euros, son complementarios dos contratos para executar 50 vivendas na parcela Z–38, no barrio coruñés de Xuxán; a construción de 64 vivendas na praza de Cambedo de Raia, na cidade de Ourense; e a execución dun edificio para 20 vivendas no barrio de San Eluterio–Tameiga, no concello pontevedrés de Mos

As empresas interesadas nestes servizos, que se divide en tres lotes, teñen de prazo ata o vindeiro 4 de outubro para presentar as súas ofertas

O departamento que dirixe M. Allegue traballa na mellora da situación do mercado da vivenda e a Estratexia de vivenda pública e protexida co obxectivo de duplicar o parque publico ata as 8.000 vivendas e desenvolver solo para 20.000 vivendas protexidas e 5.000 libres





