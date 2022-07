A Xunta licita por preto de 145.000 € a execución dunha parada de autobús intermodal na Estación de Ferrocarril do Carballiño

Instalarase unha parada exclusiva para as liñas interurbanas de autobús de uso regular na parcela situada na explanada frontal da estación de ferrocarril, localizada na avenida O Vinte e Cinco de Xullo

As obras, que favorecerán o intercambio de pasaxeiros, inclúen a urbanización da zona, a reposición dos servizos afectados e o subministro e instalación do refuxio para a resgardo dos viaxeiros das inclemencias meteorolóxicas

Os traballos enmárcase no convenio de colaboración asinado co Concello, polo que a Xunta achega integramente a financiación e executa a obra, e a entidade local pon á disposición os terreos e asume o mantemento e conservación da infraestrutura

As empresas interesadas no contrato teñen ata o 1 de agosto para presentar as súas ofertas



Santiago de Compostela, 5 de xullo de 2022





