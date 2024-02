A Xunta licita por máis de 235.000 euros a redacción dos proxectos para rehabilitar 13 vivendas adquiridas na Coruña, Ribadeo e Tui

Os inmobles foron mercados polo Instituto Galego da Vivenda e Solo no marco do programa Rexurbe e as vivendas serán cualificadas como de promoción pública para a súa adxudicación en réxime de alugueiro social

Na Coruña recuperarase un edificio situado no número 6 da rúa Santa María para obter tres vivendas, en Ribadeo rehabilitaranse tres inmobles que xerarán seis vivendas e en Tui outros tres edificios para dispoñer de catro vivendas

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2024

A Xunta de Galicia licitou hoxe por un importe global de máis de 235.000 euros a redacción dos proxectos de rehabilitación, así como a dirección de obra, de sete edificios adquiridos nas zonas históricas da Coruña, Ribadeo (Lugo) e Tui (Pontevedra) no marco do Programa Rexurbe.

Coa súa rehabilitación obteranse 13 vivendas que serán cualificadas como de promoción pública, polo que pasarán a integrar o parque de vivenda pública propiedade do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) e serán adxudicadas en réxime de alugueiro social atendendo aos inscritos no Rexistro de demandantes de vivenda de Galicia.

, correspóndese cun inmoble na Coruña, tres en Ribadeo e outras tres en Tui. De feito, o contrato repártese en tres lotes por ámbito provincial.

O inmoble a rehabilitar na Coruña está emprazado no número 6 da rúa Santa María e ten como obxectivo xerar tres vivendas de promoción pública. O importe de licitación da redacción do proxecto e dirección de obra é de preto de 61.000 euros IVE incluído.

En Ribadeo recuperaranse tres inmobles situados nos números 2 e 4 da rúa Bispo Veres e no número 32 da rúa Trindade. As obras permitirán habilitar seis vivendas e o importe da licitación é de máis de 102.000 euros IVE incluído.

No caso de Tui, os traballos afectarán a tres edificios emprazados no número 44 da rúa San Telmo, no 18 da rúa Lorenzo Cuenca e no 29 da rúa Pracer co 42 da rúa Lorenzo Cuenca e permitirán obter catro vivendas. O orzamento destinado á licitación da redacción do proxecto e dirección de obra é de máis de 72.000 euros IVE incluído.

Normal 0 21 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando