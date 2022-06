A Xunta inviste 300.000 euros en obras de mellora no CEIP Mestre Vide

orde pola que se regula a participación no Fondo Solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23, cunha dotación de 25,6 M?, o que supón un incremento do 47 % con respecto aos 17,4 M? do presente curso.