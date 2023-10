A Xunta investirá 531.000 euros nun novo obradoiro en Mos que formará a 20 persoas desempregadas

A delegada territorial de Xunta en Vigo, Ana Ortiz, clausurou este luns o curso “Queda en Mos I” e lembrou que xa están aprobadas novas achegas para iniciar de inmediato unha nova edición do obradoiro

A delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, clausurou este luns a segunda edición do obradoiro Queda en Mos que permitiu formar durante o último ano a 20 persoas desempregadas. A representante autonómica confirmou a reedición do curso o vindeiro ano cun investimento de 531.000 euros por parte da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade.

Ortiz, que estivo acompañada pola alcaldesa, Nidia Arévalo, animou aos participantes a aproveitar a oferta formativa e laboral para incrementar as posibilidades de atopar un traballo. “A formación que recibides durante o último ano é unha ventá ao mercado de traballo e tanto Mos como o resto de Galicia, a sociedade e as empresas, necesitan xente formada, aí é onde tedes a vosa oportunidade”, destacou.

Ademais do obradoiro adicado a Mos, a delegada indicou que xa existe

unha nova achega de 531.046,20 euros para o curso Vigo Capacita IX, concedidos a través do Concello de Vigo, e outros 265.523,10 euros para o III Obradoiro Forestal Montes de Vigo, a través da Mancomunidade de Montes.

Pola súa banda, Gondomar promoverá xunto a Baiona e Nigrán a iniciativa Coidando Miñor III; Salceda de Caselas contará co curso Reformas e Melloras de Centros Formativos e Cívicos 2023; Salvaterra de Miño terá o Salvaterra Emprega III; Cangas porá en marcha Granxa da Rúa XII; Redondela a cuarta edición do Redondela Máis que Bela IV; O Porriño desenvolverá o obradoiro Porremprego Cualifica II, e Moaña terá o taller Labora VII.

A delegada salientou a implicación da administración autonómica coa promoción do emprego na área de Vigo e salientou os estudos impartidos en Mos para carpintería e márketing dixital.

A representante autonómica destacou o compromiso do Executivo galego por incrementar as oportunidades e a estabilidade laboral dos galegos e galegas, cunha formación adaptada ás demandas reais do mercado e en colaboración cos concellos.

A delegada fixo así especial fincapé na ampla dimensión destes programas, por canto melloran a empregabilidade dos participantes ofrecéndolles unha formación para o emprego teórica e práctica de calidade, con opción a obter un certificado de profesionalidade e a un contrato de traballo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando