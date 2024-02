A Xunta inicia a redacción do proxecto para o acondicionamento da estrada OU-533 entre A Gudiña e Viana do Bolo

Trátase da redacción do proxecto de trazado para a mellora dun treito de 15 km da vía autonómica no que é difícil realizar adiantamentos

Definiranse as melloras necesarias para optimizar a OU–533 entre os quilométricos 1+000 e o 16+500, con solucións combinadas de mellora de interseccións, renovación da capa de rodaxe, implantación de carrís adicionais ou melloras locais de trazado

Prevese a execución dun novo trazado sobre a base da estrada actual no treito entre A Gudiña e Viana do Bolo, que permitirá dotalo de carrís adicionais de adiantamento entre os quilómetros 1+300 e 14+900 e coa rectificación de 31 curvas

O custo das actuacións estímase en máis de 15 M?, se ben o investimento final se concretará no proceso de redacción

A previsión é ter redactado o proxecto de trazado e iniciar a información pública no segundo semestre deste ano



A Xunta vén de encargar a redacción do proxecto de acondicionamento da estrada OU–533 entre os concellos ourensáns da Gudiña e Viana do Bolo.

Trátase de desenvolver o proxecto de trazado proposto no marco do estudo previo realizado para executar as melloras necesarias nesta vía autonómica. O citado estudo divide a estrada autonómica OU–533 en 4 sectores: a variante da Gudiña, desde o quilómetro 0 ao 1; o propio treito da Gudiña e Viana do Bolo, desde o quilómetro 1 ao 15; a variante de Viana do Bolo, entre o quilómetro 15 e o 22+500; e o tramo entre Viana do Bolo e A Rúa, desde o quilómetro 22+500 ao 50.

A estrada ten unha lonxitude de 50,1 quilómetros, unindo a N–525 na Gudiña coa N–120 na Rúa. O citado estudo propón o acondicionamento da estrada ata conseguir uns parámetros de trazado homoxéneos, mellorando os actuais e permitindo unha condución cómoda, segura e axeitada á velocidade establecida de 90 km/h.

En concreto, o treito obxecto dos traballos de redacción que se están a iniciar correspóndese co tramo da OU–533 entre A Gudiña e Viana. O obxectivo é redactar un proxecto de trazado nesta zona máis prioritaria, de 15 quilómetros de lonxitude, na que practicamente non se poden realizar adiantamentos.

A redacción deste proxecto abranguerá as propostas de mellora desta estrada OU–533, entre os puntos quilométricos 1+000 e o 16+500, no que se considerarán solucións combinadas de mellora de interseccións, renovación da capa de rodaxe, sinalización, balizamento e defensas; así como actuacións para o incremento e a mellora de zonas de adiantamento, principalmente mediante a implantación de carrís adicionais, ou melloras locais de trazado.

O proxecto permitirá estudar e desenvolver a solución óptima, co detalle suficiente para facer factible a intervención e a posterior información pública, de ser necesaria.

Neste treito

entre A Gudiña e Viana deseñarase a execución dun novo trazado sobre a base da estrada actual, cunhas actuacións relevantes para dotalo de carrís adicionais de adiantamento entre os puntos quilométricos 1+300 e 14+900, así como para a rectificación de 31 aliñacións de curvas.

O custo da actuación estímase en máis de 15 millóns de euros, se ben o investimento final concretarase no proceso de redacción do proxecto de trazado.

A previsión é ter redactado este proxecto co fin de iniciar a información pública no segundo semestre deste mesmo ano.

A redacción do proxecto desta actuación na estrada OU–533 enmárcase no servizo de redacción de proxectos en materia de estradas nas catro provincias que foi licitado pola Xunta por importe de 4 M?.

Este contrato de servizo divídese en 4 lotes, un por provincia, e permite atender as necesidades de redacción de proxectos nos próximos anos en materia de mobilidade sostible, seguridade viaria ou conservación de estradas autonómicas.





