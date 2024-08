A Xunta impulsa as vendas no comercio local de Vigo a través dos apoios para a dinamización dos centros comerciais abertos dotados con 2,25 M€

O director xeral de Comercio e Consumo participou hoxe na presentación da campaña "Fin de verán en Zona Náutico", organizada pola asociación de comerciantes e hostaleiros Zona Náutico para incentivar as vendas na recta final do período estival

Esta acción está apoiada pola Xunta no marco da convocatoria para a innovación e dinamización dos centros comerciais abertos, á que este ano se destinan en total 2,25 millóns de euros

Gabriel Alén salientou que a dixitalización, as ferramentas tecnolóxicas e as novas canles de difusión ofrecen ao pequeno comercio opcións innovadoras para incentivar as vendas e conectar cos consumidores

Tamén lembrou que xa está aberta unha nova convocatoria co obxectivo de potenciar a transformación sostible dos sectores comercial e artesán, así como impulsar as pemes e autónomos do sector téxtil

Fin de verán en Zona NáuticoFin de Verán en Zona Náutico marketplacespop upsshowrooms





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando