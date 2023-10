A Xunta impulsa con 6,5 M€ a posta en marcha de centros dixitais na provincia da Coruña no marco do fondo de transición xusta

O novo programa busca facilitar ás pequenas e medianas empresas o acceso a dotacións dixitais e servizos avanzados a prezos competitivos e con prazos axustados ás súas necesidades

As axudas financian a posta en marcha de proxectos de creación destes centros dixitais, con apoios que poden chegar ata o 80 % do investimento subvencionable, estando previstos tamén anticipos de ata o 80 %

As infraestruturas poderán ser para uso exclusivo da empresa promotora do proxecto ou ben para o seu uso aberto e compartido, contribuíndo a reforzar o contorno de empresas e consumidores, e a dixitalización e modernización do tecido produtivo

O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o 11 de decembro

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2023

O novo programa de Centros Dixitais promovido pola Consellería de Economía, Industria e Innovación a través do Igape suma preto de 6,5M ? para mellorar a dixitalización do tecido empresarial e modernizar a industria galega a través de novos proxectos de creación deste tipo de infraestruturas na provincia da Coruña. O obxectivo é contribuír, tanto a nivel empresarial como local, a mellorar a dixitalización dos procesos empresariais, a contorna das empresas e os consumidores, e a modernizar e desenvolver a base industrial.

Cómpre salientar que a dispoñibilidade local destas infraestruturas dixitais de apoio e reforzo á industria beneficia de xeito especial ás pemes, ao permitirlles acceder a dotacións dixitais e servizos avanzados a prezos competitivos e con prazos axustados ás súas necesidades.

Neste marco, os centros dixitais, que poderán ser para uso exclusivo da empresa promotora do proxecto ou ben para o seu uso aberto e compartido, fomentarán o desenvolvemento de sistemas e conectividade dixital, a monitorización ou xestión remota de activos ou instalacións, e o control e comando de operacións en calquera ámbito de actividade, especialmente para instalacións de produción ou de xeración de enerxías renovables e no ámbito da mobilidade.

Así, o programa permitirá impulsar, entre outros, sistemas de simulación e sistemas de control de activos conectados, frotas de vehículos, captación e almacenamento de datos; sistemas de telemetría e telecomando tamén aplicables a vehículos e frotas, así como a instalacións enerxéticas, zonas de seguridade e espazos loxísticos.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o vindeiro 11 de decembro.

O investimento subvencionable oscilará entre os 100.000 euros e os 3 M?, podendo acadar o importe da axuda ata o 80 % en función da tipoloxía do proxecto. Así mesmo, está prevista a posibilidade de realizar pagamentos anticipados de ata o 80 % do importe da axuda.

A través dos Centros Dixitais o Goberno galego reforza a súa aposta por un modelo de crecemento intelixente, sostible e innovador, contribuíndo á modernización e desenvolvemento da base industrial da zona na que se instalen. Cómpre salientar que a liña se enmarca no programa de Fondos de Transición Xusta, que buscan xerar un impacto económico e social positivo e contribuír á consolidación das pequenas e medianas empresas nos lugares definidos para estas zonas, que se localizan na provincia da Coruña.

O programa dá continuidade a outro tipo de iniciativas deste estilo, como os Centros de Fabricación Avanzada, que veñen de lanzar unha segunda convocatoria logo de pecharse a primeira co

a creación de seis centros que suman máis de 16 M? en apoios e que están a permitir promover proxectos en sectores industriais diversos, como as TIC, o biotecnolóxico, o turismo ou o agroalimentario.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando