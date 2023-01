A Xunta imparte a terceira edición do curso sobre emprego de maquinaria pesada na loita contra os incendios forestais en Galicia

A parte práctica desenvolveuse nos montes de Rois e A Estrada, con dous bulldóceres e unha motobomba

A actividade informativa dirixida a xefes de brigada foi impartida por persoal experto na prevención e extinción de incendios forestais

Santiago de Compostela, 28 de xaneiro de 2023

A Consellería do Medio Rural, en colaboración coa Academia Galega de Seguridade Pública, vén de organizar a terceira edición do curso de emprego de maquinaria pesada na loita contra os incendios forestais. As prácticas desenvolvéronse nos montes de Rois e A Estrada e contouse coa presenza de dous bulldóceres e unha motobomba.

A actividade formativa foi impartida por Juan Bautista García, Xefe de Departamento de Extinción de Incendios Forestais da Junta de Castela–A Mancha e Juan Jesús Sancho, Coordinador Rexional del Plan Infoex da Junta de Estremadura, persoal experto na prevención e extinción de incendios forestais con maquinaria pesada, así como na impartición de cursos en diferentes comunidades autónomas e tamén fóra de España.

O curso dirixido a xefes de brigadadurou catro días e constou dunha parte teórica na que se explicaron as técnicas de prevención e extinción de incendios forestais con maquinaria pesada, así como a integración de diferentes recursos e equipos nas operacións de extinción. A parte práctica desenvolveuse en campo, onde se levaron a cabo distintas manobras de extinción e construción de infraestruturas preventivas, así como outras de autoprotección en caso de quedar atrapados ante un lume.





