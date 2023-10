A Xunta imparte un curso para a formación de asesores sobre explotacións de vacún de carne en extensivo

Mañá comeza no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo un novo módulo deste itinerario formativo

Trataranse cuestións relacionadas coa alimentación deste tipo de gando, o seu cebo, características e atributos da súa carne e incluso as instalacións de manexo



Mañá arranca un novo curso para a formación de asesores, neste caso, sobre explotacións de vacún de carne en extensivo. Esta acción formativa, organizada pola Axencia Galega da Calidade Alimentaria, dependente da Consellería do Medio Rural, dividirase en cinco sesións nos días 2, 11, 23, 25 e 31 de outubro no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM).

Nestes encontros trataranse cuestións relacionadas co vacún de carne en Galicia, a súa alimentación, o cebo, as características e atributos da súa carne, as instalacións gandeiras ou o manexo reprodutivo. Ademais, faranse visitas a diferentes explotacións nas que os asistentes poderán comprobar en primeira persoa o funcionamento do aprendido.

Os relatorios estarán impartidos por expertos no sector e están dirixidas a persoal técnico e asesor adscrito tanto da Consellería do Medio Rural como das entidades de asesoramento colaboradoras.

Cabe sinalar que estas accións formativas están enmarcadas dentro do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014–2020.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando