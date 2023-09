A Xunta de Galicia avalía coa universidade da Coruña o avance da Cidade das TIC

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, reuniuse esta mañá co reitor da UDC, Julio Abalde para explorar posibles vías de colaboración que faciliten a atracción de empresas tecnolóxicas cara a esta iniciativa

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, avaliou esta mañá co reitor da Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde, os últimos avances do proxecto da Cidade das TIC na Coruña.

Neste sentido, o vindeiro mes inaugurarase o primeiro edificio deste polo tecnolóxico que conta co impulso e apoio da Xunta de Galicia. Trátase do Centro de Servizos Avanzados, que recibiu unha axuda de 4,8 M? por parte do Igape para ofrecer un espazo con laboratorios de demostración de novas tecnoloxías con aplicación industrial e para albergar ás empresas usuarias destes servizos. Esta infraestrutura permitirá detectar oportunidades de negocio que dean lugar a novos proxectos e empresas.

Na reunión, a conselleira e o reitor acordaron seguir explorando posibles vías de colaboración para continuar impulsando esta iniciativa e, especialmente, para facilitar a atracción e implantación de empresas tecnolóxicas na Cidade das TIC. O obxectivo é configurar un Polo do sector das TIC e de innovación dixital de referencia tanto a nivel nacional como internacional.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando