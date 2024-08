A Xunta fomenta a promoción de novos talentos de música clásica coa colaboración co Festival Groba

O director xeral de Cultura asistirá á apertura do programa de actividades que se prolongará ata o 24 de agosto con concertos, obradoiros, conferencias, clases maxistrais, presentacións de discos e concursos de interpretación

Esta cita pon en valor o legado do mestre Rogelio Groba, ponteareán finado no 2022 e sinalado por ser un dos músicos e compositores máis distinguidos do século XX

A iniciativa atópase enmarcada nesta edición de ‘CulturON’, campaña do Goberno galego que ofrece este verán 30 propostas culturais diarias en máis de 200 concellos

CulturONDanzas GulanesasIntres porriñesesSinfonieta Rococó





